Более 470 тыс. граждан Турции отдали голоса в первый день второго тура выборов президента за границей и на пограничных пунктах в республике. Об этом в субботу сообщил телеканал TRT.

За пределами Турции проголосовали 452 тыс. граждан, на избирательных участках в аэропортах, морских портах и на сухопутных КПП в стране — 19,5 тыс.

Утром в субботу 156 избирательных участков открылись в 73 странах. Всего за пределами республики установлено более 3,4 тыс. урн для голосования. 3,6 млн граждан смогут принять участие в выборах, при этом около 47 тыс. турок, родившихся до 29 мая 2005 года, проголосуют впервые. За рубежом голосование продлится до 24 мая, хотя в некоторых странах в зависимости от числа проживающих там граждан голосование закончится раньше. До вечера понедельника будут работать участки в 15 странах, среди которых Азербайджан, Израиль, Казахстан и Россия. Участки, открытые в субботу на пограничных пунктах в Турции, продолжат работать до 17:00 28 мая по местному времени.