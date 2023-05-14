Маурисио Почеттино подпишет контракт с «Челси» сроком на 3 года.

Ранее стало известно, что лондонский клуб принял решение назначить аргентинского специалиста на пост главного тренера. Сообщалось, что стороны заключат долгосрочное соглашение.

По информации журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, контракт Почеттино с «Челси» будет рассчитан до июня 2026 года. Аргентинец принял окончательное предложение клуба, юристы уже обмениваются документами.

Почеттино приступит к работе летом. До конца нынешнего сезона с командой будет работать Фрэнк Лэмпард. (sports.ru)