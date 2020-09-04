Почему заключенным в Гобустанской тюрьме не выдают маски?

«Мой сын сказал, что заключенным в Гобустанской тюрьме не выдают маски. Но при этом все надзиратели ходят в медицинских масках. Я сообщила об этом в Министерство юстиции» — об этом # сообщила мать пожизненно заключенного Шакира Рзаханова Муслимат Рзаханова, которая узнала о распространении коронавируса в Гобустанской тюрьме от своего сына в начале прошлой недели, еще до того, как информация об этом была распространена официальными структурами.

Отметим, что 29 августа 2020 года Оперативный штаб при Кабинете министров сообщил о вспышке коронавируса в Гобустанской тюрьме для пожизненно заключенных. Согласно сообщению Оперативного штаба, в результате проведенных обследований, были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией у двух сотрудников тюрьмы. После выявления случаев заражения были изолированы и протестированы те, кто контактировал с ними. В итоге у 5 сотрудников и 19 заключенных результаты тестов оказались позитивными. Состояние заразившихся удовлетворительное, у них у всех заболевание протекает бессимптомно, ухудшения не наблюдается.

В настоящее время, как утверждается в сообщении Оперштаба, в Гобустанской тюрьме введен строгий эпидемиологический контроль, продолжаются необходимые меры по предотвращению распространения вируса.

Муслимат Рзаханова считает, что после ее обращения, в Минюсте подтвердили информацию о распространении коронавируса в Гобустанской тюрьме.

«Я также обратилась в Главное медицинское управление с вопросом о том, почему заключенные Гобустанской тюрьмы не пользуются медицинскими масками. В Главном управлении мне сказали, что в этом нет необходимости, так как заключенные находятся в закрытом помещении», — отметила она.

Напомним, что 7 августа 2020 года было проведено онлайн – обсуждение «Деятельность юстиции: общественное обсуждение».

На общественных слушаниях заместитель Главного медицинского управления Ифтихар Гурбанов утверждал, что его ведомство в условиях пандемии работает в усиленном режиме и мобилизовало все свои силы для борьбы с коронавирусом.