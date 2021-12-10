В романе Мамеда Саида Ордубади «Подпольный Баку» рассказывается о деятельности большевиков на территории Баку в начале XX века. В романе рассказывается о рабочих нефтяных промыслов компании братьев Нобель, (которые являлись шведскими подданными), отказывающихся от участия в забастовках. По словам рабочих, они отказываются бастовать потому, что на промыслах братьев Нобель условия труда намного лучше, чем в местных компаниях.

3 декабря 2021 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сообщила о пропаже своего сотрудника Мурсала Намазова, работающего электромонтером в одном из эстакад на Нефтяных камнях.

Мурсала Намазова последний раз видели на рабочем месте 1 декабря в 05:45 во время его дежурства в ночную смену (socar.az).

Как сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов, поиски были проведены по периметру рабочего участка, а также в общежитии, где он жил (trend.az).

Напомним, что пропажа нефтяников на эстакадах SOCAR происходила и раньше. Но причиной этих пропаж, как правило, являлись пожары и штормовая погода.

В Азербайджане добычей и переработкой нефти кроме SOCAR также занимается компания «BP-Azerbaycan». Как сообщила # пресс-секретарь этой организации Тамам Баятлы, в их компании не было фактов пропажи рабочих. «Наша служба безопасности очень хорошо работает», — сказала Тамам Баятлы.

Мы решили выяснить, почему же SOCAR, в отличие от «BP–Azerbaycan», не удается обеспечить безопасность своих работников. Для получения ответа редакция обратились к главе пресс-службы SOCAR Ибрагиму Ахмедову.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Но могу предположить, что это связано с тем, что на тех же Нефтяных камнях работают больше людей, чем в «BP –Azerbaycan».

На вопрос нашего журналиста о том, были ли установлены на эстакадах камеры безопасности, Ибрагим Ахмедов ответил, что этого не знает.

«В любой местной компании, в том числе и в SOCAR, уровень охраны труда намного ниже, чем в иностранной компании», — заявил # эксперт Ильхам Шабан. По его словам, требования охраны труда также очень часто нарушаются самими рабочими местных компаний.