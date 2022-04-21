Недавно с редакцией # связался брат обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой Илькина Сулейманова Адиль Сулейманов. Хотим напомнить, что жительница села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева пропала 21 ноября 2019 года, 6 января 2020 года было найдено ее сгоревшее тело. 10 января подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу И.Сулейманов (1973 г.р.) был задержан и привлечен к следствию. Ему предъявлено обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, находящегося в явном беспомощном состоянии для обвиняемого), 144.3 (похищение человека) и другим статьям УК.

Тогда члены семьи Илькина Сулейманова не согласились с предъявленным обвинением. Согласно заявлениям родственников обвиняемого, признания были выбиты у Илькина под пытками.

Как заявил # Адиль Сулейманов, следствие всячески пытается добиться признания его брата виновным в смерти 10–летней Нармин.

«19 апреля 2022 года на суде были представлены протоколы допросов четырех сокамерников Илькина. Хотя в камере вместе с Илькином находились пятеро, следствие почему–то решило допросить только четырех. Двое из них заявили о том, что якобы Илькин сам признался им в том, что именно он убил Нармин. Другие двое заявили, что Илькин не делал таких признаний», — сказал Адиль Сулейманов.

Мы попросили адвоката Илькина Сулейманова Алибабу Рзаева прокомментировать высказывания Адиля Сулейманова. «Да, действительно 19 апреля были представлены протоколы допросов четырех сокамерников Илькина Рзаева. И действительно, как утверждает Адиль Сулейманов, двое сокамерников заявили о том, что Илькин Сулейманов во время разговора с ними признавался в убийстве Нармин Гулиевой. Мы выступили с ходатайством о приглашении в суд всех пятерых сокамерников Илькина Сулейманова. Но суд под председательством судьи Дадаша Иманова решил удовлетворить наше ходатайство относительно приглашения лишь четырех сокамерников», — сообщил нам адвокат.

Мы также решили узнать и мнение отца Нармин Гулиевой Шарафа Гулиева.

«Я думаю, что следствие ведется вполне объективно и уверен в том, что Илькин Сулейманов действительно заявлял своим сокамерникам, что убил Нармин», — сказал Шараф Гулиев.

Шараф Гулиев не знает, почему другие сокамерники Иькина Сулейманова отвергают это заявление.

На самом деле, очень интересно, почему же суд отказался выслушать показания пятого сокамерника Илькина Сулейманова? Этот вопрос мы задали судье Дадашу Иманову. «Этого я сказать вам не могу. Но могу сказать только то, что такое решение было принято коллегиально»,- заявил # судья Дадаш Иманов.