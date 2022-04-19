Как мы уже отмечали в предыдущих статьях, в эти дни, когда идет война в Украине, на Западе обязательно вспомнят про транскаспийские ресурсы нефти и газа. Благодаря этому европейские страны смогут отказаться от российского газа.

По сведениям российских источников, теперь как раз это и происходит – неслучайно, что страны центральной Азии, особенно Туркменистан, ведут переговоры с американскими компаниями (Trans Caspian Resources и др.) об использовании каспийских ресурсов, о возрождении работ по созданию транскаспийского трубопровода, но в видоизменной форме.

Эти компании предлагают осуществить ограниченный транскаспийский проект, согласно которому используются ресурсы в туркменском секторе Каспия и транспортируются они посредством азербайджанской транзитной инфраструктуры. Заметим, что в этом заинтересован и сам Туркменистан, потому что введение санкций против России сильно отразится на экономике этой страны, который в основном занимается транспортировкой своих нефтегазовых ресурсов по транзитной инфраструктуре России.

Читатель может возразить нам, что в Азии есть такие гигантские нефтегазовые потребители, как Индия и Китай.

Это правильно. Плюс, Туркменистан уже несколько лет работает над проектом Туркменистан – Пакистан- Афганистан-Индия, который никак не может закончить. В последнее время, точнее после прихода к власти талибов, западные инвесторы вообще остановили финансирование этого проекта. А так, проект с самого начала нес в себе некоторые риски.

Во-первых, он охватывает рискованные районы региона, особенно, Афганистана. С самого начала было понятно, что различные террористические организации будут использовать его в своих целях, т.к. трубопроводы идеальный рычаг для давления. В принципе, их охрану могут взять на себя соответствующие структуры НАТО. Но для этого проект должен быть в сфере интересов Блока, чего на сегодня пока не скажешь.

Во-вторых, еще в девяностых годах прошлого века Россия объявила угрозой своей безопасности обход транзитных линий ее территорий. Поэтому диверсификация туркменского газа может вызвать настоящую газовую войну в регионе.

Одним словом, сравнивая со странами центральной Азии, можно увидеть какую большую работу осуществил Азербайджан, построив сперва линию Баку-Тбилиси-Джейхан, а потом ТАП и ТАНАП.

Надо отметить, что транскаспийский проект также имеет длительную историю. США всегда были заинтересованы в нем. Но должное внимание не проявили авторитарные лидеры Центральной Азии. Теперь они зажаты в угол.

Например, в Туркменистане произошла смена власти, и к власти пришел сын Гурбангулу Бердымухамедова Сардар Бердымухамедов. В этом отношении политическая элита Туркменистана является должником Кремля, потому что опорой авторитарных режимов в этом регионе является в первую очередь Москва.

Интересно, что в недавнем прошлом в Казахстане от власти отошел Нурсултан Назарбаев, а в Туркменистане на днях Гурбанкулы Бердымухамедов. Что же случилось? Неужели у среднеазиатских диктаторов совесть заговорила? Нет, пару лет назад, когда в Вашингтоне обсуждался транскаспийский трубопровод, некоторые СМИ писали, что США давят на авторитарных лидеров этого региона их же счетами в иностранных банках. Конечно, это всего лишь одна из версий. Теперь можно сказать, что среднеазиатских лидеров ждет очередной выбор: или жить вместе с Россией, влача жалкое существование, или же искать новых друзей…