Почему бюджет не досчитался 200 млн. манатов?

Доходы государственного бюджета в истекшем месяце понизились на 13,7%, сообщил экономист Неймат Агаев со ссылкой на данные Министерства финансов.

Для сравнения, доходы казны в январе составили 1,8 млрд. манатов, тогда как за отчетный месяц минувшего года в бюджет было перечислено 2,1 млрд. манатов. «Чем вызвано снижение бюджетных отчислений и почему Государственный таможенный комитет и Государственная налоговая служба, увеличившие бюджетные отчисления дополнительно к прогнозу в прошлом году на 1 млрд. манатов, показали столь низкие результаты? Куда и в каком направлении вдруг испарились источники этих доходов?», — вопрошает экономист.

По его словам, последние данные о снижении бюджетных отчислений в любом случае не внушают оптимизма. Прогнозируемые доходы государственного бюджета текущего года ожидаются на уровне 24,134 млрд. манатов, что на 4,2% превышает показатели бюджета-2019. Алиев отметил, что это дополнительный 1 млрд. манатов к бюджету минувшего года, и, согласно планам текущего года, государственная казна должна получать в среднем ежемесячно 2 млрд. манатов. Однако январские поступления были на 200 млн., или 9% меньше прогноза, и это может повлечь за собой сложности при исполнении расходной части государственной казны, особенно в случае понижения мировых цен на углеводороды.

«В этом случае могут возникнуть проблемы с финансированием бюджетных проектов», — говорит Алиев, подразумевая сгущающиеся тучи над устойчивостью национальной валюты. Касаясь вопроса снижения отчислений в бюджет надо отметить, что Государственный таможенный комитет уже отчитался, что в прошлом месяце перечислил в казну 334 млн. манат, что на 1% больше января минувшего года. Данные по Государственной налоговой службе пока не известны.

При этом, согласно прогнозам, поступления по линии налогов предусмотрены в текущем году на уровне 7 млрд. 875 млн. манатов (рост по сравнению с 2019 годом на 7,6%) или 32,6% всех бюджетных доходов, по линии Государственного таможенного комитета — 4 млрд. манатов (рост на 8%) или 16,6% доходов. Экономисты подчеркивают ведущую роль фискальных ведомств в пополнении бюджета страны.

Как отметил руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов, в доходной части госбюджета большую роль будет играть рост налоговых поступлений: «В результате реформ в налоговой сфере в бюджет в 2019 поступило на 1 млрд. манатов больше средств. В текущем году поступления в госбюджет от налогов ожидаются на уровне 7,8 млрд. манатов, кроме этого, доля ненефтяного сектора в доходах бюджета прогнозируется в размере 44% против 40% в минувшем году».

По неподтвержденным данным, сократившиеся отчисления в бюджет в январе могут быть вызваны раскачкой Министерства финансов в начале года. Первые месяцы наступившего года финансовое ведомство рассылает деньги в централизованном порядке государственным структурам, которые тоже не спешат освоить средства. В целом же, по старой, но недоброй традиции совка, первый квартал отличается характерным замедлением темпов расходов бюджетных средств, и государственные структуры (кроме бюджетных), используют собственные резервы. Это в том числе сопровождается характерным для начала года профицитом «народного кошелька».

К этому стоит добавить, что именно государственные инвестиции являются основным двигателем экономики в Азербайджане, а соответственно, налоговых отчислений.