Почему армяне не хотят вспоминать Александропольский договор? — «Спутник» продолжает провокацию

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева вызывает болезненную и неадекватную реакцию в Армении. Так, слова Ильхама Алиева, сказанные 4 марта на XIV саммите Организации экономического сотрудничества о том, что «новый транспортный коридор пройдет через историческую территорию Азербайджана – Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны – Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией», спустя несколько дней возмутили депутата от партии «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна.

Так, на своей Фейсбук-странице депутат написал, что «Армения на фоне угроз Азербайджана должна обратиться в Совет безопасности ООН». «Азербайджан заявил, что заставит Армению открыть коридор через Сюник. Одновременно Баку заявляет, что азербайджанцы вернутся на «свои исторические территории» — в Зангезур и Ереван. Это не что иное, как угроза применения силы, запрещенная статьей 2 Устава ООН. Если к этому добавить предстоящие 15-16 марта азербайджанские военные учения, приуроченные, к слову, к годовщине злосчастного Карсского договора, которые являются актом демонстрации силы, а следовательно – угрозой применения силы, то картина станет более полной», — отметил Симонян, полностью оправдав поговорку о том, что пуганая ворона куста боится.

К сведению Симоняна, Армения на протяжении многих лет нагло игнорировала резолюции Совета безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту. При этом депутат с перепугу забыл о том, что Армения входит в Организацию Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), члены которой обязались оказывать помощь друг другу в случае агрессии. Было бы логичным, если Симонян апеллировал к союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, а не к Совету безопасности ООН.

Истерика Симонян еще раз подтверждает, что Армения противится исполнению пунктов Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. В нынешних действиях Азербайджана по созданию транспортного коридора в Нахчыван нет ничего противоречащего международному праву, тем более что разблокировка коммуникаций предусмотрена вышеприведенным документом. До 44-дневной Отечественной войны армянское экспертное сообщество обвиняло Азербайджан и Турцию в транспортной блокаде Армении. Казалось, в нынешних реалиях в Армении должны приветствовать соглашение по разблокировке транспортных коммуникаций, но как показывает истерика по этому поводу армянское общество обеспокоено тем, что Азербайджан и Турция могут захватить страну.

Подобный казус четко демонстрирует иррациональность армянского общества, продолжающего жить в вымышленном мире мифов и нежелающего воспринимать реалии таковыми, как они есть на самом деле.

Самое примечательное, что информационный ресурс «Спутник Армения», ставший в последние годы рупором армянской пропаганды, приводя истерику Симоняна, в конце этой новости решил «соригинальничать» и опубликовал информацию о том, что 16 марта истекает 100 лет со дня подписания Московского договора 1921 года. Так, «Спутник Армения» отмечает, что согласно Московскому договору, «Карс был отдан Турции, а Нахичевань и Карабах – во «временное управление» Азербайджану, сроком на 100 лет».

Эта провокация совершается не в первый раз. Общеизвестно, что Московский договор 1921 года не имеет срока. Более того, турецко-армянская граница, признанная Московским договором, ранее была признана Арменией по итогам подписанного с Турцией Александропольского договора от 2 декабря 1920 года, завершившего турецко-армянскую войну. Статьей 2-й Александропольского договора была определена линия границы между Арменией и Турцией с тем, чтобы вся Карская область и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили к Турции. Московский договор 1921 года лишь подтвердил линию границы, завоеванную турецкой армией осенью 1920 года. В Московском договоре нет пунктов относительно того, что Нахчыван и Карабах переходят во «временное управление» Азербайджану сроком на 100 лет. Таким образом, редакция «Спутник Армения» умышленно искажает исторические факты с целью нанесения ущерба российско-турецким и российско-азербайджанским отношениям.