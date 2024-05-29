В то время, как премьер-министр Никол Пашинян и представители его команды во всеуслышание заявляют о том, что делимитация армяно-азербайджанской границы является лучшей гарантией независимости и суверенитета Армении, бывший член этого правительства говорит о наличии некогда идеальной внешней политики страны.

Так, бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян (2020–2021 годы) заявил о том, что настоящий мир в Армении наступит тогда, когда будет восстановлен баланс во внешней политике.

По его словам, еще первый президент Армении Левон Тер–Петросян говорил о сбалансированной внешней политике, а второй президент Роберт Кочарян — о комплементарной внешней политике, в то время как в 2018 году нарратив изменился, и появился термин «многовекторная внешняя политика».

Однако, это всего лишь плод больной фантазии Айвазяна. У Армении с момента обретения независимости никогда не было сбалансированной внешней политики. Факт наличия до сегодняшнего дня на территории страны 102-й военной российской базы и охраны армяно-турецкой и армяно-иранской границы российскими пограничниками уже говорит сам за себя.

Еще 20 лет назад глава Госдумы РФ Борис Грызлов заявил, что Армения является форпостом России на Южном Кавказе. Эти слова точно характеризовали внешнюю политику Армении, которая держа под оккупацией азербайджанские территории, поставила себя в полную зависимость от России. Здесь также уместно вспомнить о том, что в 2013 году тогдашний президент Серж Саргсян вместо ассоциации с Евросоюзом распорядился о присоединении Армении к Таможенному союзу, а позднее к ЕАЭС, в котором ведущую роль играет Россия.

С учетом этих событий, о которых Айвазян предпочитает не вспоминать, никак нельзя утверждать о какой-либо сбалансированной внешней политике Армении. А касаясь нынешнего процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, экс-глава МИД заявил, что «это далеко идущий стратегический план Азербайджана и стоящей за ним Турции».

«Цель — в лучшем случае оставить Армению нежизнеспособной страной, карликовым государством с небольшой территорией и влиянием», – отметил Айвазян.

Хотелось бы спросить у экс-главы МИД, а разве подобная ситуация не царит уже на протяжении многих десятилетий? Благодаря военной агрессии против Азербайджана в 90-е годы прошлого столетия, приведшей к оккупации азербайджанских территорий, массового уничтожения и изгнания азербайджанцев из родных краев Армения оказалась страной-аутсайдером Южного Кавказа, предъявляющей территориальные претензии к Азербайджану, Турции и Грузии. При таком раскладе неудивительно, что в последние годы под большой вопрос поставлена дальнейшая судьба армянской государственности. Территориальные претензии к Азербайджану и Турции закреплены в Конституции Армении и шаги нынешнего правительства направлены к установлению мира и нормальных отношений Еревана с этими странами. В противном случае альтернативой этому будет то, что выше описал сам Айвазян.

Пугая общественность своими страшилками, Айвазян отметил, что был дипломатом еще во времена правления первого президента Армении Левона Тер–Петросяна и не помнит ни одного случая, когда перед страной со стороны какого-либо государства был бы поставлен вопрос уточнения или легитимности границ: подобное требование никогда не формулировалось и не выдвигалось. И в качестве «железного аргумента» он заявил, что в мире много государств, у которых нет четко очерченных границ, и это никогда не создавало проблем в отношениях с соседями.

Экс-глава МИД Армении опять лукавит. После обретения независимости Грузия настаивала на демаркации и делимитации армяно-грузинской границы. Межправительственная комиссия по делимитации и демаркации армяно-грузинской границы была сформирована еще в 1995 году. В 2003 году президенты Армении и Грузии Роберт Кочарян и Эдуард Шеварднадзе обещали активизировать работу этого органа, однако, только в 2006 году, с приходом к власти Михаила Саакашвили, было объявлено, что 110 км границы из 206-ти уже согласованы, а оставшиеся 96 км остаются спорными. Вопрос продолжения делимитации вновь подняла президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь с визитом в Армении в 2019 году. А после недавнего начала процесса делимитации армяно-азербайджанской границы идентичная тема стала предметом переговоров и между Тбилиси и Ереваном.

Как и в прежние времена, пребывая на министерском посту, Айвазян и сегодня смотрит на новую реальность, не понимая сути происходящего, которая заключается в том, что именно провальные ошибки ему подобных и довели Армению до плачевного состояния. А сейчас он не хочет быть даже честным с самим собой, неся очередную ахинею. Хотя истина находится рядом. У Армении просто нет иного выхода и шаги нынешних властей по установлению мира с Азербайджаном призваны вырвать страну из той трясины, в которую ее втянули Айвазян и подобные ему пустомели.