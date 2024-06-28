Депутат от Армении Сона Казарян, выступая с докладом на сессии ПАСЕ в Страсбурге, коснулась темы якобы разрушения Азербайджаном христианских памятников Карабаха.

По ее словам, разрушение историко-культурных памятников во время войн преследует одну цель — уничтожение национальной, культурной идентичности с дальнейшей возможностью фальсификации истории. И в этом Казарян совершенно права. Армения за годы оккупации азербайджанских территорий целенаправленно и систематически занималась уничтожением мусульманских памятников только по той простой причине, что в этой стране пропагандируется нетерпимость и зоологическая ненависть к азербайджанцам.

Кроме того, апеллируя к вымышленным историческим мифам о том, что Карабах якобы является древнеармянской землей, армяне уничтожали историко-культурное наследие азербайджанского народа, чтобы стереть следы многовекового проживания на этих землях азербайджанцев. Даже относящиеся к наследию Кавказской Албании христианские храмы оккупанты причислили к своему «историко-культурному наследию».

Правительство Азербайджана организовало многочисленные инфо-туры на освобожденные территории с целью того, чтобы зарубежные СМИ смогли воочию убедиться в правдивости этих утверждений. Представители зарубежных СМИ зафиксировали результаты многолетней армянской оккупации: стертые с лица земли населенные пункты, превращенные в свинарники мечети, оскверненные памятники историко-культурного наследия азербайджанского народа.

По официальным данным, в результате агрессии Армении против Азербайджана на ныне деоккупированных территориях были уничтожены 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятника, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи. Кроме того, армянскими оккупантами были разрушены 365 клубов, 761 библиотека, 193 дома культуры, 310 храмов, 72 мечети, 199 курганов, 161 древнее кладбище, 184 древних поселения, 165 культовых сооружений и святынь, и 39 гробниц.

Избегая этих фактов, Казарян с трибуны ПАСЕ предпочитает говорить о якобы защите мечетей в Армении. В качестве примера она приводит Голубую мечеть в Ереване, которую она называет иранской. Голубая мечеть в Ереване уцелела лишь потому, что в советское время в этом культовом сооружении располагался музей.

В силу своего возраста (Казарян родилась в 1993 году) она не помнит о том, что до 1988 года Демирбулагская мечеть в Ереване была единственной действующей. Эту мечеть подожгли 23 февраля 1988 года, во время насильственного изгнания азербайджанцев из Еревана. Позднее мечеть разрушили, а затем бульдозерами сравняли с землей.

Далее Казарян упомянула про мечеть в ереванском квартале Конд. Там находится мечеть Тапабаши (датируется 1687 годом), которую в советские годы приспособили под жилой дом. По ее утверждению, государство внесло эту мечеть в госрегистр и ежегодно фотографирует, чтобы предотвратить повреждение. Но Казарян предпочитает не говорить об еще одной ереванской мечети Аббас Мирзы (Сардара), построенной в 19-м веке. От этого культового сооружения остался лишь маленький фрагмент стены.

Еще одна мечеть находится в селе Андокаван (датируется 17-18 веками), другая — в Зоракерте (датируется 19-20 веками). Оба культовых сооружения находятся в очень плачевном состоянии, на грани уничтожения.

Американский археолог Филип Коль, указывая на преобладание мусульманского населения на территории Армении до подписания Тюркменчайского договора и последовавших за ним этнических перемещений, отмечал, что «к какой бы демографической статистике мы не обратились, не подлежит никакому сомнению, что значительные материальные памятники ислама должны были существовать в этом регионе». «Их почти полное отсутствие в наши дни не может быть случайным», – подчеркивал он.

В 1902 году статистическим комитетом Эриванской губернии, в типографии Эдельсона, была напечатана «Памятная книжка Эриванской губернии на 1902 год». В этом источнике указывается, что к началу XX века в Эриванской губернии было 310 мечетей, 7 из которых, находились в самом городе.

Прошло сто с лишним лет и в наши дни в Ереване действует только одна мечеть. К слову, Голубая мечеть является самым древним строением столицы Армении. Этого факта достаточно, чтобы слушатели доклада Казарян сделали соответствующие выводы с учетом высказываний Филипа Коля.

На территории современной Армении на протяжении длительного периода уничтожаются мусульманские памятники. Этот процесс коснулся не только мечетей, но и других религиозных мест поклонения, а также кладбищ. Учитывая масштаб этого вандализма можно прийти к выводу, что это явление не случайно, а является целенаправленной политикой, призванной уничтожить следы проживания азербайджанцев на своих исторических землях. И Казарян в первую очередь должна говорить об этом кощунстве, а не якобы уничтожении со стороны Азербайджана христианских памятников Карабаха.