Почем могила для народа? – передача кладбищ муниципалитетам не решила проблему

При проверке деятельности налогового агента Ясамальского муниципалитета Заура Муслимова на основании поступающих жалоб выяснилось, что он требовал у граждан взятки для помощи в выделении участка для захоронения на кладбище номер один в том же районе города.

В результате спецоперации Муслимов был задержан 3 июля при получении 2300 манатов из суммы в три тысячи манатов, потребованной им в качестве взятки за кладбищенский участок. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. ().

30 октября 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «Муниципалитеты будут поддерживать порядок на кладбищах». В статье рассказывалось о заседании комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам от 26 октября 2018 года, на котором обсуждались изменения в законопроекты «О статусе муниципалитетов» и «Об основах муниципальных финансов». Было отмечено, что внесенные в оба документа изменения уточняют обязанности муниципалитетов в вопросах по закладыванию и управлению кладбищами.

Как прокомментировал # тогдашний председатель комитета ММ по региональным вопросам Ариф Рагимзаде, поддержание порядка на кладбищах в случае принятия вышеуказанных законопроектов будет поручено муниципалитетам. Это полностью покончит с коррупцией в этой сфере.

Законопроекты, о которых говорил Ариф Рагимзаде, были приняты.

После этого большая часть кладбищ, расположенных на территории Азербайджана, были переданы в ведение муниципалитетов. Однако, как видим, это не покончило с коррупцией в сфере предоставления земельных участков для захоронений.

Мы попытались вновь получить комментарий у Арифа Рагимзаде, но, к сожалению, наша попытка не увенчалась успехом.

Тогда мы обратились к председателям муниципалитетов.

Как сказал # руководитель расположенного на территории Астаринского района Сиякинского муниципалитета Рамин Мамедов, на территории возглавляемого им муниципалитета расположено несколько сел. В каждом селе находится свое кладбище. Все кладбища переданы в управление муниципалитета. Решение о предоставлении земельных участков для захоронений проводится при активном участии старейшин этих сел. Это предотвращает возможность коррупции.

На территории Зыхского муниципалитета, в отличие от Сиякинского, старейшины не участвуют в распределении земельных участков для захоронений.

Как сообщил # председатель муниципалитета поселка Зых города Баку Эмиль Гулиев, решение о предоставлении мест на кладбище принимает муниципалитет.

Мы также обратились в Ясамальский муниципалитет. По словам заведующего отделом территориального управления муниципалитета Ризвана Махмудова, на Ясамальском кладбище места для захоронений не выделяются.

«Там хоронят своих близких те, кто заранее оградили места для захоронения своих родных», — сказал Ризван Махмудов.

На вопрос нашего корреспондента соответствует ли закону ограждение кладбищенской земли, Ризван Махмудов дал следующий ответ: «Это кладбище было отдано в распоряжение муниципалитета с недавнего времени. До того, оно находилось в распоряжении Треста гражданского обслуживания населения города Баку. Данное правило действовало со времени подчинения кладбища этому тресту. Поэтому обратитесь со своими вопросами к руководству треста».

Мы воспользовались советом Ризвана Махмудова и обратились к начальнику Треста гражданского обслуживания населения города Баку Сабиру Гасанову.

Он опроверг высказывания заведующего территориального управления Ясамальского муниципалитета. «На Ясамальском кладбище места для захоронений выделялись на общих основаниях», — заявил он #.

Мы также решили выяснить мнение руководства Патамдарского муниципалитета, в чьем распоряжении находится одно из самых крупных кладбищ Баку.

Как сообщил заместитель председателя Патамдарского муниципалитета Рауф Майылов, на местном кладбище почти не осталось свободного места. «Поэтому большинство населения предпочитает хоронить своих усопших на других кладбищах», — сказал он #.

По словам заведующего налоговым отделом Хырдаланского муниципалитета Расифа Гусейнова, решение о выделении мест на местном кладбище принимается большинством голосов членов муниципалитета.

«Когда принималось решение о передаче большей части кладбищ в ведение муниципалитетов, то многие надеялись, что это сведет на нет незаконную торговлю земельными участками на кладбищах. Но этого так и не произошло. Наоборот продажа кладбищенских земель приобрела еще большие масштабы. Это связано с отсутствием общественного контроля в этой сфере», — считает эксперт Ассоциации содействия развитию гражданского общества Вюгар Тофигли.

По мнению Тофигли, установление общественного контроля над кладбищами со стороны сельских старейшин может стать хорошим примером для борьбы с коррупцией.