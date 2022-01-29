Накал вокальных страстей самого популярного телевизионного музыкального проекта The Voice — Səs Azərbaycan подошел к завершающей стадии. Победителем проекта стал Надир Рустамли, сообщает #.

Его наставник – победитель песенного конкурса «Евровидение» 2011 года Эльдар Гасымов. Таким образом, победитель проекта вышел из команды победителя. Решающий голос проекта, как известно, принадлежит зрителям. Именно они и отдали свои симпатии финалисту команды Эльдара Гасымова – Надиру Рустамли, который оставил за бортом других финалистов проекта — Эмиля Тагиева, Хидаята Алиева и Лейлу Иззятову.

Вместе с народным признанием и статуэтки победителя, Надиру достался главный приз – денежное вознаграждение в размере 25 000 AZN.

Молодой певец является выпускником Азербайджанского университета туризма и менеджмента. Помимо музыки, занимается бизнесом. Представлял Азербайджан на международном студенческом песенном конкурсе Youthvision в 2019 году.

Второе место по итогам голосования зрителей досталось Эмилю Тагиеву из комаеды Бриллиант Дадашевой, третье — Лейле Иззатовой (команда Мурада Арифа), а замкнул рейтинг финалистов Гидаят Алиев (команда Тунзали Агаевой).

Второй сезон Səs Azərbaycan стартовал в октябре 2021 года на Общественном телеканале Азербайджана. Ведущим проекта стал Азер Сулейманлы, а кресла настанивков, помимо Эльдара Гасымова, заняли народные артистки Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, а также шоумен и исполнитель Мурад Ариф.