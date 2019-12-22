По времени пребывания на посту канцлера Меркель сравнялась с Аденауэром

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вышла на второе место среди руководителей послевоенной Германии по продолжительности пребывания на канцлерском посту. В воскресенье, 22 декабря, исполнилось 5143 дня с того момента, когда она впервые возглавила правительство. Это произошло 22 ноября 2005 года. Ровно столько же возглавлял правительство первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр.

Дольше Меркель и Аденауэра находился на посту канцлера ФРГ лишь «канцлер германского единства» Гельмут Коль — 5869 дней. Чтобы установить новый рекорд по продолжительности канцлерского срока Меркель необходимо возглавлять правительство еще не менее 727 дней, то есть, по меньшей мере, до 18 декабря 2021 года.

При этом очередные выборы в бундестаг запланированы на осень 2021 года. Если «большая коалиция» не распадется раньше этого срока, то голосование состоится не позднее 24 октября 2021 года. Осенью 2018 года Меркель сообщила, что в следующих выборах она не будет участвовать ни в качестве кандидата на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС, ни в качестве кандидата в члены бундестага.

Тем самым рекорд Гельмута Коля Меркель может побить лишь в том случае, если переговоры о создании коалиции после выборов затянутся на продолжительное время. В этом случае она будет временно исполнять обязанности канцлера ФРГ до вступления в должность нового главы правительства. (DW)