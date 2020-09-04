«По сути, представитель БТА прав, но…» — правозащитник о скандальном высказывании транспортного чиновника

«Услугами такси, как в прошлые времена, должны пользоваться люди с достатком». Многих возмутили эти слова, которые произнес на днях в телеэфире представитель Бакинского Транспортного Агентства Хикмет Бабаев. Он считает, что неправильно превращать такси в ежедневно используемое транспортное средство. Хикмет Бабаев заявил, что для этого есть регулярные пассажироперевозки (видимо, он подразумевает автобусы, метро).

То есть, отдельно взятый чиновник хочет указывать таким же свободным гражданам как он сам, на чем им следует передвигаться. Это уже нечто зашкаливающее.

Может ли подобный человек продолжать занимать должность в такой госструктуре как БТА? Очевидно, нет — если он не понимает даже того, что никто не наделял его полномочиями решать — какого достатка граждане имеют право пользоваться такси. Какую оценку такому высказыванию можно дать с точки зрения нарушения прав человека? Это, видимо, можно расценивать как оскорбительное или некорректное высказывание.

Вообще-то, дело БТА — думать об улучшении качества движения в городе, а не раздавать советы, унижающие людей по их социальному статусу.

Вот какой анализ произошедшему дал # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— По сути, он прав: такси — это автомашина, и стоимость проезда на ней не может быть ниже тех затрат, которые несут частные автовладельцы, т.е., всегда будет существенно выше, чем проезд на автобусе. Так что, такси не всем будет по карману, и на нем вряд ли в обозримом будущем будут «ездить в булочную», по аналогии с популярным советским фильмом.

Другое дело, что есть ситуации, когда использование такси является не роскошью, а вынужденной необходимостью, например, для старых и больных людей, инвалидов, проезда в сельской местности, к некоторым отдаленным тюрьмам, передвижения ночью и т.п. В таких ситуациях отсутствие удобного транспорта оборачивается большими расходами для людей, которые как раз особым достатком не обладают. И в этом случае такая форма констатации факта, которую использовал чиновник, звучит неэтично.

Вдвойне неэтично, потому что БТА с правовым статусом «исполнительного органа» при правительстве республики как раз и было создано указом президента для «обеспечения безопасного, бесперебойного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов на административной территории Баку». То есть, необходимо организовать движение так, чтобы пенсионер или инвалид не чувствовал себя в столице некомфортно, человеком второго сорта.

Так, БТА стоило бы проанализировать, что мешает людям, которых я упомянул, пользоваться общественным транспортом?

Начнем с того, что очень часто автобусы перегружены, в тесноте неприятно ездить женщинам, сидячих мест не хватает, большинство автобусов не приспособлено для инвалидов-колясочников, а пресловутая «социальная дистанция» во время пандемии не соблюдается. Импортируемые БТА автобусы нередко попадают в аварии, а то и загораются по неизвестным причинам. Доводилось читать о том, что за руль автобусов, в которых рекомендует ездить БТА, садятся то наркоманы, то люди без права на вождение автобуса.

Вот навскидку, несколько сообщений, которые ставят под сомнение «безопасность и комфорт» на общественном транспорте. Выбраны те инциденты, которые не требуют особых комментариев.

В апреле 2017 г. водитель маршрута №160 (запомним этот номер!) Эльшан Мамедов был уволен за то, что играл на мобильном телефоне в нарды во время управления автобусом.

В сентябре автобус №39 сбил насмерть девушку. Водитель Хаким Саатов скрылся, был задержан, и тогда выяснилось, что он «не имел прав на управление транспортными средствами».

2018 год запомнился чуть ли не ежемесячными инцидентами с водителями-наркоманами. Так, в июле за рулем автобуса, слепящего автомобилистов дальним светом, задержали находящегося под действием наркотиков Натига Ахмедова. В автобусе маршрута №202 водитель Илькин Тагиев принимал наркотики прямо за рулем. Причем выяснилось, что он уже 3 месяца как был лишен права управлять транспортными средствами.

Октябрь 2018 года начался с того, что автобус №160 в Бина столкнулся с поездом. Погиб ребенок, позже умер еще один пассажир, еще 34 были госпитализированы. Оказалось, что водитель Эльхан Ширалиев был под действием наркотика и, к тому же, был ранее судим за совершение ДТП со смертельным исходом!

Выводов из аварии не сделали. Спустя 3 недели, водитель автобуса №131 Заур Гулиев переехал женщину. И тоже оказался наркоманом — это установила полиция, а не БТА.

А в ноябре 2018 года автобус того же маршрута №160 застрял на переезде, в опасной близости от проезжавшего поезда (все это сняли на видео). На следующий день на «Кероглу» автобус того же маршрута №160 столкнулся с автобусом №139. Это произошло через неделю после того, как БТА сменила обслуживающую этот маршрут компанию.

В течении всего 2019 г. поступали сообщения об авариях с участием автобусов, включая новые BakuBus. О том, в каком состоянии были водители и их документы, уже не сообщалось. Но пассажирам от этого не было легче.

Так, в январе на Зыхском шоссе перевернулся и свалился с откоса автобус №171 — пострадали 12 человек. В апреле автобус столкнулся с мусоровозом — 24 пострадавших. В мае автобус не поделил дорогу с грузовиком — 6 пострадавших. В ноябре 2019 г. столкнулись два автобуса — №57 и №7А, пострадали 8 человек.

Может быть, водителей автобусов подтянула пандемия? Увы, 27 марта 2020 года в Баку был задержан пьяный водитель Табин Хатамов, который устроил на полном пассажирами автобусе гонку с гаишниками. В мае в поселке Ахмедлы автобус №44 столкнулся с микроавтобусом — погиб человек. В июне на проспекте Зии Буньядова автобус №211 врезался в бордюр — двое пострадавших. В августе «метрошный» автобус М-2, пущенный на трассу ради безопасности от вируса, на большой скорости налетел на грузовик — трое пострадавших. Да уж, лучше бы им было прокатиться на метро, чем такая «безопасность»…

Это не в порядке критики разнообразных «интеллектуальных систем управления автотранспортом» в Баку, а к тому, что БТА за 5 лет деятельности еще не достигло того уровня, когда можно было бы с чистым сердцем рекомендовать автобус как безопасное и комфортное средство передвижения.

Что особенно коробит в таких случаях, так это отказ БТА от ответственности за поведение водителей автобусов. Даже признавая, что «за рулем пассажирских автобусов в Баку находятся порой не имеющие даже водительских прав непрофессиональные водители», БТА не видит в этом своей вины. «Водителей на работу принимают сами перевозчики, и они несут полную ответственность за тех, кого приняли на работу», — с облегчением заявил руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев в интервью 1news.az пару лет назад.

А в чем же тогда роль «исполнительного органа» Кабмина в «юридическом» лице БТА?

Оказывается, его сотрудники «подготовили свои предложения, проводят регулярные встречи с перевозчиками, предупреждают их об этих требованиях». Ведь БТА, которое дает работу транспортным кампаниям и, по уставу Агентства, отвечает за безопасность, «не имеет полномочий останавливать автобусы и проверять наличие водительского удостоверения у водителя. К тому же, в информации о принятых на работу водителях, которую перевозчики направляют в агентство, нет данных о судимости водителей, их психологическом состоянии, о том, являются ли они наркоманами».

Плохие компании нанимают водителями наркоманов и бывших уголовников, ранее судимых за ДТП со смертельным исходом, а БТА скромно стоит в стороне, не решаясь даже задать неудобный вопрос о водителях, которым доверяет судьбу пассажиров. Как бы наркоман не обиделся!.. То ли дело необидчивые и непритязательные люди «без достатка», которых можно без обиняков послать в небезопасную поездку с таким водителем…