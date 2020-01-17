По стопам Елбасы или Как остаться у власти?

Решение президента России Владимира Путина отправить в отставку все правительство, включая свою тень – премьер-министра Дмитрия Медведева, и внести изменения в Конституцию по делегированию части властных полномочий парламенту, застало врасплох не только весь мир, но и самих российских министров. Они узнали о своем увольнении в ходе обращения президента к Федеральному Собранию.

Многие обозреватели расценили действия российского лидера как свидетельство того, что он намерен продлить свое двадцатилетнее правление и после окончания президентского срока в 2024 году. Т.е., стало ясно, что в России началась операция «преемник». И с этой целью Путин дал старт масштабной политической реформе. Он решил передать безвольному и подотчетному себе парламенту право назначения главы правительства и всего состава кабинета министров. Вертикаль власти фактически переходит к законодательным органам власти, и после 2024 года, не имеющий права переизбираться на третий срок президентства Путин, может оказаться то ли в кресле главы Государственного совета, то ли премьера, а может — спикера. В своем послании к российским законодателям Путин призвал изменить статус Государственного совета, консультативного органа при президенте, возможно для того, чтобы эта структура могла стать для него средством сохранения значительного влияния в другом качестве, как только президентский срок закончится через четыре года. А пришедший на его смену президент уже будет маловлиятельным главой государства с представительскими функциями.

Через это постепенно проходят все авторитарные постсоветские республики. В свое время так произошло в Грузии и Армении, и, кстати, в последней желание президента Сержа Саргсяна по окончании срока президентства пересесть в кресло премьер-министра закончилось для него крупным политическим фиаско. Т.е., где-то получается, где-то нет. Виртуозно операцию «преемник» провернул бессменный руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев: он смог передать власть своему протеже, а сам при этом остаться пожизненным лидером нации – Елбасы и председателем правящей партии «Нур Отан». Более того, пожизненным главой Совета безопасности с расширенными полномочиями в сфере кадровой политики: назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, президент обязан согласовывать с ним.

Похожий сценарий? Абсолютно. Сам Путин в свое время тоже получил власть от Бориса Ельцина по праву «избранного». Но в отличие от очень больного и уставшего от власти Ельцина, Путин не просто хочет передать власть абы кому, а готовит многоходовую операцию по передаче власти себе любимому — «преемнику Путина».

И в этой ситуации объяснение Дмитрием Медведевым причины немедленной отставки его самого и всего российского правительства желанием дать Путину возможность осуществить запланированные им изменения в Конституции звучали весьма двусмысленно, жалко и неубедительно. Ну, совсем как наш Милли Меджлис, который в конце года сам себя распустил, расписавшись в своей абсолютной некомпетентности и недееспособности.

Со стороны казалось, что ход Путина оказался неожиданным и для Медведева. Побывав однажды в роли президента после первой рокировки в 2008 году, снова вернувшийся в премьерское кресло Медведев надеялся повторно перескочить в кресло президентское. Не вышло. Путин выразил легкое недовольство работой правительства под его началом – «Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме», сказал он и пообещал открыть штат заместителя председателя Совета безопасности лично под Медведева.

Весь предыдущий год экспертное сообщество предрекало другой сценарий для дальнейшего пребывания у власти Владимира Путина. К концу года ожидалось подписание соглашения о создании Союзного государства Россия-Беларусь с переходом на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, единого парламента и правительства, в руководители которого прочили Владимира Путина. Но не все пошло гладко, президент Беларуси Александр Лукашенко категорично заявил: «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — подчеркнув, что белорусы не собираются «сдавать независимость и суверенитет страны». Он также отметил, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента, более того, заверил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране.

Похоже, что неудача с подписанием Союзного договора сыграла не последнюю роль в новом российском плане о престолонаследии. Путин сделал ход конем и дал старт новому сценарию продления своего двадцатилетнего правления.