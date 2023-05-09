Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики распространило заявление по случаю 78-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В заявлении говорится:

«Сегодня исполняется 78 лет со дня исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день — День Победы, мы с глубоким уважением и почтением чтим светлую память всех, кто боролся с угрозой нацизма, поставившего существование человечества под серьезную угрозу, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны мужество и самоотверженность».