По мнению Трампа демократы лгут и нападают на США

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы выдают ложь и нападают на Соединенные Штаты Америки. Об этом он написал в своем Twitter.

Такой пост на его странице в соцсети появился вскоре после начала в Палате представителей дебатов по процедуре импичмента.

По мнению американского лидера, «ужасная ложь» демократов, является нападением на Соединенные Штаты Америки и Республиканскую партию.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

| 2019-12-18T23:56:01+00:00 19 декабря 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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