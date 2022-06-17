Россия «стратегически проиграла» войну в Украине, настроив против себя страны, которые захотели присоединиться к НАТО. Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин. Он пояснил, что Москва несет большие потери, у нее заканчиваются войска и передовое вооружение, и она никогда не сможет захватить всю Украину, пишет the Guardian.

По словам Радакина, президент России Владимир Путин уже пожертвовал 25% сухопутных сил России ради «крошечных» приобретений, и по мере укрепления НАТО российские войска потеряют еще больше. «Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, к нему хотят присоединиться Финляндия и Швеция», — заявил он.

«Русская машина выбивается из сил, но завоевывает по два, три, пять километров [территории]. И у России есть уязвимые места, потому что у нее заканчиваются люди, заканчиваются высокотехнологичные ракеты», — пояснил адмирал.