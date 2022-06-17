Россия «стратегически проиграла» войну в Украине, настроив против себя страны, которые захотели присоединиться к НАТО. Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании, адмирал Тони Радакин. Он пояснил, что Москва несет большие потери, у нее заканчиваются войска и передовое вооружение, и она никогда не сможет захватить всю Украину, пишет the Guardian.
По словам Радакина, президент России Владимир Путин уже пожертвовал 25% сухопутных сил России ради «крошечных» приобретений, и по мере укрепления НАТО российские войска потеряют еще больше. «Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, к нему хотят присоединиться Финляндия и Швеция», — заявил он.
«Русская машина выбивается из сил, но завоевывает по два, три, пять километров [территории]. И у России есть уязвимые места, потому что у нее заканчиваются люди, заканчиваются высокотехнологичные ракеты», — пояснил адмирал.
Заявления Радакина перекликаются с отчетами британской разведки, в последнем из которых говорится, что некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600–800 человек, насчитывают лишь по 30 солдат.
Хотя Россия добивается тактического успеха на Донбассе, эти недавние успехи были достигнуты за счет «значительных затрат ресурсов» и концентрации сил и огня на одной части общей кампании. «Для того, чтобы Россия достигла какого-либо успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, и, вероятно, потребуется значительное время», — говорится в отчете.