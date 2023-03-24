В Азербайджане выявлено еще 25 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 829 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 328 человек вылечились, 10 153 человека скончались, число активных больных — 160.

За прошедшие сутки проведен 353 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 551 588 тестов.

За последние сутки в Азербайджане не была проведена вакцинация от коронавируса (COVID-19).

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 952 882, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 405 613, вторую дозу получили 4 879 733, «бустерную» дозу – 3 401 665 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировался 265 871 человек.