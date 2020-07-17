По договоренности: модернизация ТК в связи с дистанционной работой оказалась бы неэффективной

В условиях карантина часть граждан, раньше трудившаяся в офисах, перешла на удаленный режим работы. Эксперты отмечают, что за таким форматом труда будущее и число работающих из дома будет расти.

Если говорить о плюсах такой работы, то это отсутствие трат на транспорт и времени на дорогу. Но зато возрастают расходы на электроэнергию, гаджеты для работы часто приходится покупать за свой счет, а понятие 8-ми часовой рабочий день исчезает.

Федерация независимых профсоюзов России недавно выступила с предложением поправок в Трудовой Кодекс (ТК) о временной удаленной работе. Согласно им работнику на удаленке должны возмещаться дополнительные расходы, например, расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.

В ТК этой страны может появиться также понятие «график взаимодействия», которое будет определять порядок организации работы сотрудника в дистанционном режиме. За пределами графика взаимодействия наступает личное время работника, которое неприкосновенно или должно оплачиваться дополнительно.

Глава Лиги защиты трудовых прав Сахиб Мамедов считает, что в нашей стране ничего подобного не нужно. Даже если такие изменения в ТК были бы приняты, на практике они все равно бы не работали.

«Если работодатель и работник не договорятся по этому поводу между собой, новые правила не будут действенными. У нас и без того часто вносят в законодательство ненужные и не работающие на деле дополнения и изменения, так что еще одни просто ни к чему», – сказал он #.

По его словам, все вопросы такого рода можно решить благодаря коллективному соглашению, где все пункты будут расписаны. К тому же и так в ТК Азербайджана, как говорит Мамедов, есть пункт о том, что если работник использует свои средства для работы, то работодатель должен компенсировать его затраты. Это касается не только удаленной работы, но и, например, покупки бензина для рабочего авто, каких-то инструментов и т.д. Но будут компенсированы затраты или нет, опять-таки зависит от договоренности между работником и работодателем.

По мнению вице-президента Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдина Исмаилова, если принимать подобные поправки, то должно быть сначала широкое обсуждение, в котором в том числе должны принимать участие представители конфедерации работодателей. Но он тоже считает, что это ни к чему.

«Я всегда на стороне работников, но в данном случае, особенно с учетом непростой экономической ситуации в связи с пандемией, понимаю, что дополнительная финансовая нагрузка на работодателя не привела бы ни к чему хорошему. Сейчас все больше работодателей и без того ищут предлог, чтобы избавиться от своих сотрудников. Работодатель если что и компенсирует, то обычно – деньги на дорогу, если работник живет очень далеко. Но и это происходит нечасто. А на удаленке и в «дорожных» деньгах необходимость отпадает», – отметил он.

Но, по его словам, можно внести пункт о компенсации определенных затрат работнику на удаленной работе в коллективное соглашение. Совместная комиссия из представителей профсоюза и работодателя может рассмотреть это предложение. Однако он признал, что это все в теории, а на практике вряд ли это кто-то будет делать. Большинство работодателей, как говорит Исмаилов, вообще не любят профсоюзы, зная, что они отстаивают права работников, потому важно не поднимать бурю в стакане, выдвигая требования по регулированию дистанционной работы.

По словам Исмаилова, несмотря на то, что такая работа сопряжена с определенными тратами, многие выберут ее из-за ряда преимуществ — не надо рано вставать, можно проводить больше времени с семьей и успеть сделать какие-то домашние дела.

«Интернет дома люди и так оплачивают себе и когда работают в офисах. Единственное, что увеличивается – это расходы на электроэнергию. Что касается компьютеров, то в некоторых компаниях людям предоставляют рабочие компьютеры, а в некоторых — нет, и тогда это становится проблемой работника. Но во втором случае у работника должна быть альтернатива – приходить на работу, чтобы пользоваться рабочим компьютером или выбрать удобную работу дома, но тогда и гаджет придется покупать за свой счет. Если компьютер используется исключительно для работы и работодатель не создает условия для работы в офисе, то он, безусловно, должен приобрести его сам или компенсировать его стоимость», – считает Исмаилов.

По его словам, если сотрудник для работодателя ценен, и он не хочет его терять, то он сам, без всяких принудительных мер, создаст ему максимально комфортные условия для трудовой деятельности.

Что касается режима рабочего дня на удаленке, то, как считает Исмаилов, даже если в связи с этим, принять изменения в ТК, контролировать их исполнение не получится.