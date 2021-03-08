По 4 банкам, находящимся в процессе ликвидации, вкладчикам выплачено 93% компенсаций

С 16 июня 2020 года по 3 марта этого года Международный банк Азербайджана выплатил в качестве компенсации вкладчикам находящихся в процессе ликвидации «AGBank» и «NBCBank» более 244,31 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Фонде страхования вкладов, в качестве компенсации выплачено 4 685 вкладчикам «AGBank» 113,08 млн. манатов, а 4 213 вкладчикам «NBC Bank» 131,22 млн. манатов.

С 1 июня прошлого года по 3 марта этого года «Kapital Bank» выплатил вкладчикам находящихся в процессе ликвидации «Amrahbank» и «Atabank» в качестве компенсации более 383,16 млн. манатов.

За указанный период выплачено в качестве компенсации 5 800 вкладчикам «Amrahbank» 139,89 млн. манатов, а 9 778 вкладчикам «Atabank» 243,27 млн. манатов.

Общая сумма компенсаций составляет 676,1 млн. манатов, по состоянию на 3 марта 24 476 вкладчикам выплачено более 627,4 млн. манатов от этой суммы. Таким образом, выплачено 93% компенсаций.