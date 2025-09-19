РФ даст жесткий ответ, если в Совете Европы создадут очередную русофобскую структуру для взыскания «компенсаций» с РФ в контексте ситуации по Украине. Об этом 19 сентября заявил «Известиям» зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация — Совет Европы», — написал он в своем канале в Max.

Медведев назвал проект конвенции психоделическим и подчеркнул, что авторы этого предложения понесут ответственность за свою инициативу. Он добавил, что жесткая реакция России на этот шаг не заставит себя долго ждать, и предупредил, что «запредельная глупость» инициаторов не освободит их от возмездия.