Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе и новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

МИД Азербайджана тут же отреагировал на пресс-релиз госсекретаря США о назначении нового сопредседателя МГ ОБСЕ.

«В заявлении для прессы госсекретаря США Энтони Блинкена о назначении Филипа Рикера продемонстрирован подход, далекий от постконфликтных реалий, сложившихся в регионе, что вызывает удивление», — говорится в комментарии МИД АР.

«Позиция Азербайджана по поводу Минской группы неоднократно высказывалась и четко излагалась на самом высоком уровне. Попытки «реанимировать» практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений. Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Итак, о чем это? США действуют, образно говоря, «по инерции»? Как бы по старой привычке продолжают ротацию одних сопредседателей на других, не особо вдумываясь в происходящее на Южном Кавказе? Или все-таки Госдеп действует в данном случае осознанно?

С одной стороны, официально Минскую группу ОБСЕ никто пока не распускал, то есть, на международном уровне этот формат можно считать всё еще действующим. Пусть и формально. Но, с другой — конечно, уделять сейчас внимание этой полумертвой структуре означает лишний раз раздражать официальный Баку. И американские дипломаты должны знать об этом. С чем же мы тут имеем дело? Как объяснить шаг Госдепартамента?

Расклад этой ситуации дал по просьбе # политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, МИД Азербайджана в сущности довел до сведения Вашингтона, что ни с какой Минской группой, ни с какой страной обсуждать закрытый в ходе 44-дневной войны 2020 года так называемый «нагорно-карабахский конфликт» Баку не будет.

«Но обращает на себя внимание и то, что Госдепартамент США назначил Рикера советником по конфликтам на Южном Кавказе, имея в виду и Женевские переговоры Грузии с Россией. Аналогично со специальным представителем Евросоюза. Кстати, Рикер будет работать в тесной смычке с Брюсселем. Взаимодействие с Парижем и Москвой, формально остающихся сопредседателями МГ, не обозначено. Также объявлено, что главная задача американского чиновника заключается в содействии прямым переговорам Армении и Азербайджана», — пояснил политолог.

Резюмируя можно сказать, что отрицать и выводить за скобки роль США в армяно-азербайджанском постконфликтном урегулировании Баку не намерен, но реанимировать какую-то посредническую миссию Минской группы, тем более в контексте нагорно-карабахского, а не армяно-азербайджанского урегулирования, Азербайджан точно не позволит, заключил Расим Мусабеков.