Глава Киевской городской военной администрации Киева Сергей Попко сообщил о возведении нескольких рубежей обороны вокруг города. Его заявление размещено на сайте киевской администрации.

По словам Попко, протяженность этих рубежей суммарно превышает 1 тыс. км., причем «первый рубеж находится достаточно далеко от столицы». При этом подчеркивается, что оборона к северу от города постоянно наращивается.

Чиновник сообщил, что вокруг города выстроены инженерные заграждения всех типов, также будут обустроены опорные пункты внутри самого города. (УНИАН)