«Прежние власти планировали довести численность населения Армении до 4 млн человек к 2040 году, новые власти заявили уже о 5 млн человек к 2050 году, однако, судя по всему, они от этой идеи отказались». Об этом на встрече с журналистами 16 августа заявил представитель Армянской ассоциации застройщиков Артак Андреасян.

Такие мысли, по его словам, возникают исходя из предложенных изменений в Налоговый кодекс, направленных на отмену возврата налога на доход по ипотеке.

Он напомнил, что этот закон начал действовать с конца 2015 года и имеет массу положительных сторон: повышает доступность жилья, активизирует сферу строительства и еще 20-30 сфер, связанных с ним, создает новые рабочие места, сокращает «тень», улучшает ситуацию с точки зрения собираемости налогов.

Правительство Армении несколько дней назад одобрило законопроект о прекращении применения нормы возврата налога на доход, направляемого на погашение процентов по ипотеке на покупку квартир в новостройках и новых частных домах в Ереване.

Артак Андреасян заметил, что принятие такого закона приведет к тому, что сократятся объемы строительства. А это приведет к росту цен на недвижимость в Ереване (такие процессы уже наблюдаются). «Жилой фонд в столице устаревает. Даже сегодня строится в три раза меньше, чем нужно. Если темпы строительства сократятся, то многие дома в столице в скором времени станут непригодными для проживания», — заключил эксперт.

Но даже без всех этих подробностей из области жилищного строительства, понятно, что сами демографические планы властей (прежних и нынешних) выглядят совершенно нереалистичными. Ведь даже наиболее оптимистично настроенные армянские эксперты признают, что сейчас в республике проживает максимум 2,1 млн человек. А отток населения из страны продолжается, и даже усилился после поражения Армении в 44-дневной войне. Уровень рождаемости в армянских семьях также оставляет желать лучшего. Новые поколения решаются на одного, максимум — двух детей, и такая статистика, понятно, тоже увеличению численности населения страны отнюдь не способствует. Всё это, как говорится, перед глазами, и трудно поверить, что эти реалии не заметны политикам и чиновникам Армении. На что же тогда рассчитаны их планы по довольно резкому увеличению численности жителей страны? За счет чего они могли бы это сделать? Или это какой-то заведомый обман в политических или каких-то иных целях?

Своим мнением на эту тему поделился с # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Здесь обращают на себя внимание два обстоятельства. Прежде всего, относительно сокращения объемов строительства. Все-таки строительный сектор это в первую очередь экономика, а не демография. И улучшение условий жизни людей, расширение жилплощади являются показателями материального достатка. Но поскольку о материальном достатке значительной части населения Армении говорить не приходится, то нельзя говорить и о расширении объемов строительства. Вот поэтому примерно такая негативная ситуация наблюдается в строительном секторе.

Что касается демографии, сами эти процессы зависят не от желания руководителей страны. Конечно, планы по увеличению демографических показателей в значительной степени стимулируют рост рождаемости, но больше этот процесс все-таки опирается на экономические факторы, и здесь также ничего хорошего ждать не приходится. Плодить бедность никто не собирается. Люди уезжают из Армении, и эта тенденция сохранится. Об этом говорят специалисты, и об этом не могут не знать руководители страны.

На программы по повышению рождаемости – создание экономических условий, материальное поощрение молодых семей, которые собираются заводить детей, или увеличивать число детей – нужны деньги, расходы. А на это у Армении финансов нет. Какой же смысл в таких условиях говорить о программе по повышению рождаемости?

Армянская политическая элита (прежняя, нынешняя, любая другая, которая может прийти на смену нынешней) все-таки вынуждена опираться на фактологию. А факты вещь упрямая. К сожалению, народу вещают сказки, а правительственные программы строятся на основе фактов, а не сказок. Вот вам и следствие того несовпадения сказочных иллюзий и реальности повседневной жизни в Армении.