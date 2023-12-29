Турецкий «Бешикташ» предложил провести матч за Суперкубок Турции на своём домашнем стадионе «Водафон Парк». Об этом сообщает пресс-служба команды в соцсетях.

«Мы ожидаем, что поклонники Ататюрка прибудут в Долмабахче под турецкими флагами, чтобы сыграть финал Суперкубка, который будет разыгран в честь 100-летия нашей Республики, в соответствующую дату, в нашем районе Ататюрка, на самом красивом стадионе в мире», — сказано в заявлении команды.

Напомним, в пятницу вечером в Саудовской Аравии должен был пройти матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче». Организаторы поединка вдруг выдвинули условия – они запретили футболки с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка – основателя и первого президента Турецкой Республики. Полиция даже дежурила около раздевалок команд, чтобы никто не вышел на поле в футболке с изображением Ататюрка.

Кроме того, саудовцы не позволили использовать баннеры с определёнными слоганами. Всё это не понравилось клубам-участникам. Дело дошло до того, что матч за Суперкубок Турции отменили. «Фенербахче» и «Галатасарай» возвращаются в родную страну. Новость об отмене матча появилась примерно за 15 минут до того, как должен был прозвучать стартовый свисток.