Сегодня в Азербайджане отмечается День всенародной скорби. Минуло 34 года со дня одной из самых страшных трагедий в истории человечества, произошедшей 20 января 1990 года.

Этот день вошел вошел в историю как героическая страница борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Жертвами этой кровавой трагедии стали безвинные, мирные жители Баку, вышедшие на улицы города.

Каждый год 19 и 20 января с раннего утра десятки тысяч людей с красными гвоздиками приходят на Аллею шехидов в Баку, чтобы почтить память жертв январской трагедии.

Предлагаем читателям фоторепортаж корреспондента # с Аллеи шехидов: