PIIE: ГНФАР вошел в ТОП-5 самых прозрачных суверенных фондов мира

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) занял пятое место в списке 64 самых прозрачных суверенных фондов мира. Об этом сообщает Report со ссылкой на доклад Института мировой экономики Петерсона США (Peterson Institute for International Economics — PIIE).

В опубликованной в феврале текущего года авторитетным институтом США оценочная таблица по суверенным фондам по прозрачности и отчетности за 2019 год, Государственный нефтяной фонд Азербайджана набрал 92 балла.

Таблица по 2019 году была сформирована на основе оценки различных направлений, таких как управление средствами глобальными суверенными фондами, управление, устойчивость, прозрачность и отчетность, а также применение принципов Сантьяго. ГНФАР набрал в оценке за 2019 год почти максимум баллов по каждой категории.

Отметим, что на 1 января текущего года активы ГНФАР составили 43 млрд 564,3 млн долларов США, что на 0,6% больше, чем на 1 января прошлого года.

Несмотря на то, что в связи с падением цен на нефть на фоне рецессии в мировой экономике, вызванной пандемией коронавируса (COVID-19), бюджетные расходы фонда превысили доходы, увеличение активов произошло за счет внебюджетных поступлений и от управления средствами (3,2 млрд долларов США).