Pfizer начала клинические испытания таблетки от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала ранние клинические испытания лекарства от COVID-19 в виде таблетки, принимаемой перорально, сообщает CNBC.

«Борьба с пандемией COVID-19 требует как профилактики с помощью вакцины, так и целевого лечения тех, кто заразился вирусом», — заявил в пресс-релизе главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен.

Компания Pfizer утверждает, что во время доклинических испытаний, которые проходили на протяжении месяца, лекарство в виде таблетки уже продемонстрировало потенциал в лечении болезни.

Представитель компании сообщил, что Pfizer к 6 апреля, на весенней сессии Американского химического общества, сообщит детали по новому лекарству от коронавируса. (Газета.Ру)

| 2021-03-24T00:35:35+04:00 24 марта 2021, 05:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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