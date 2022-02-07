Российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил в понедельник, 7 сентября, на сайте Change.org обращение с требованием отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской Республики. Яшин также записал видеообращение к Кадырову, назвав того «падишахом».

К настоящему времени эту петицию подписали более 50 тысяч человек.

Как указывает в своей петиции Илья Яшин, за полтора десятилетия пребывания у власти Кадыров превратил северокавказский регион в обособленное государство внутри РФ, где российские законы не действуют. Кадыров не сумел решить экономические проблемы Чечни, в чем он сам, как напоминает Яшин, открыто признается. Следовательно, глава Чечни со своими обязанностями не справляется, делает вывод политик.

Яшин осуждает Кадырова в связи с тем, что чеченские власти и правоохранители грозят лишить жизни граждан России и делают это во всеуслышание и при фактическом отсутствии реакции Кремля. Имеются, в частности, в виду заявления депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, который говорил об «отрезании голов» критикам Кадырова из семьи Янгулбаевых. (DW)