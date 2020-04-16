Пескову пока нечего сказать по поводу переноса даты окончания Второй мировой войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция главы государства Владимира Путина по вопросу переноса даты окончания Второй мировой войны пока не артикулировалась. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока никакая позиция не артикулировалась, поэтому мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее он направил все вопросы по поводу переноса даты в Государственную Думу, где был инициирован этот законопроект.

Госдума приняла закон о переносе «Дня окончания Второй мировой войны» на 3 сентября.

Вместе с тем упразднена памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны».