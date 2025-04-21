Армения и Азербайджан продолжают обмениваться мнениями и предложениями относительно следующих этапов работ по делимитации границы.

Об этом в ответ на вопрос Арменпресс заявил вице-премьер-министр РА, председатель комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном Мгер Григорян.

— На какой стадии находятся работы по делимитации? Есть ли договоренность по дате следующей встречи Комиссий?

— Конкретной договоренности по дате следующей встречи Комиссий пока нет. Стороны в рабочем порядке продолжают обмениваться мнениями и предложениями по вопросам организации следующих этапов делимитационных работ.