Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

Задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью, которой он ранее занимался. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», — сказал Песков.

По его словам, Кремль уже ознакомлен с заявлением ФСБ о том, что Сафронов обвиняется в госизмене.

«Он освещал работу правительства, работал и в президентском пуле. Мы знаем его материалы. К сожалению такие обвинения озвучены. Мы знаем, что наши контрразведчики свою работу выполняют очень хорошо», — сказал Песков.

Сотрудника Роскосмоса задержали в Москве во вторник, 7 июля.

Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые спецпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.