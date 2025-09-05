Ззаявление пресс-секретаря МИД России, в котором арест в июле текущего года 13 граждан России в Азербайджане был представлен в качестве причины ухудшения азербайджано-российских отношений, а их освобождение как условие улучшения отношений, является ошибочным.

Об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Напряжённость в отношениях между Азербайджаном и Россией вызвана именно катастрофой самолёта AZAL и последующим поведением российских официальных лиц. Кроме того, преследования азербайджанцев по этническому признаку в России, избиения и убийства азербайджанцев в Екатеринбурге создали дополнительное напряжение. Наряду с этим деятельность различных российских государственных структур против Азербайджана также является негативным фактором, влияющим на отношения», — отметил он.