Информация о невыплатах РФ страховых средств в связи с катастрофой самолета «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) является циничной спекуляцией, подобные заявления не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на распространившуюся в ряде СМИ несоответствующую действительности информацию о невыплатах страховых средств в связи с катастрофой пассажирского самолета AZAL 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории, — указали в министерстве. — Подобные инсинуации не соответствуют действительности. Это ложь».

В российском дипведомстве сообщили, что осуществлены страховые выплаты пострадавшим пассажирам самолета и родственникам погибших на общую сумму 358,4 млн рублей.

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в т. ч. полностью осуществлены выплаты по 7 из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем 3 гражданам Киргизии, по 1 из 6 граждан Казахстана, — конкретизировали там. — Работа с пострадавшими и родственниками погибших по согласованию сумм компенсаций для целей полного урегулирования продолжается».

При этом в МИД РФ добавили, что подобные попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу «не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит».

«Призываем не поддаваться на очевидные спекуляции и вбросы, особенно, столь низкопробные. Вновь рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать цифровую гигиену и ориентироваться только на официальную информацию и доверять верифицированным источникам», — отметили в российском дипведомстве.