Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, проходил ли Владимир Путин новую ревакцинацию от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«По ревакцинации Путина у меня информации по-прежнему нет», — указал представитель Кремля.

Глава РФ уже проходил ревакцинацию. Для этого он выбрал препарат «Спутник лайт». Прививка была проведена в ноябре 2021 года. На следующий день после прививки Путин испытал назальный препарат от вируса.

Первую двухкомпонентную прививку «Спутником V» президент сделал весной 2021 года.