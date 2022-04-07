Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу SkyNews, что в ходе «спецоперации» в Украине Россия понесла значительные потери. Его слова приводит ТАСС.

«Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — заявил представитель Кремля.

25 марта Министерство обороны России сообщило, что в ходе специальной военной операции погиб 1 351 российский военнослужащий, еще 3 825 получили ранения.

По информации украинской стороны, на сегодняшний день Россия потеряла убитыми 18 900 человек.