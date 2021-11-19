Программа 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года — Гран-при Катара — стартует 19 ноября. Соревнования пройдут на автодроме в городе Лусаил, передает ТАСС.

Три гонки остается до окончания чемпионата, напряжение в борьбе за титулы в обоих зачетах нарастает с каждым этапом. Нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 14 очков, за три гонки такое отставание можно достаточно легко отыграть. На стороне Хэмилтона новый мотор, который он получил на прошлом этапе в Бразилии, тогда как пилот «Ред Булл» доезжает сезон на двигателе, который ему поставили в конце сентября на Гран-при России. В случае очередной замены Ферстаппен получит штраф на стартовой решетке, что может негативно сказаться на его шансах на титул.

Катар впервые в истории примет этап «Формулы-1», контракт на проведение Гран-при был подписан в сентябре, он рассчитан на десять лет. При этом нынешняя гонка пройдет вне соглашения — Катар занял освободившееся после отмены Гран-при Австралии место в календаре. Не будет этапа в Катаре и в следующем году, поскольку страна принимает чемпионат мира по футболу. Неизменно Гран-при начнет проводиться с 2023 года.

Открытие автодрома в Лусаиле состоялось в 2004 году, с тех пор здесь неизменно проходит этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP), а с 2005 года трасса принимает этап чемпионата мира по супербайку (WSBK). Первое соревнование машин с открытыми колесами здесь прошло в 2009 году, когда состоялся этап GP2 Asia. Тогда в этом чемпионате принимал участие мексиканец Серхио Перес, который сейчас выступает за «Ред Булл». Больше среди действующих пилотов «Формулы-1» никто опыта выступления на этой трассе не имеет.