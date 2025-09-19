В Баку завершился первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1, собравший тысячи болельщиков и внимание мировых СМИ.

Как сообщает Report первый день гонок подарил зрителям напряженную борьбу как в Формуле-2, так и в свободных практиках.

Сначала на трассу вышли пилоты второй категории. В свободном заезде лучшим стал Алекс Данн из Rodin Motorsport, а в квалификации победу одержал Джек Кроуфорд, представляющий Dams Lukas Oil.

Затем внимание зрителей переключилось на главную интригу уик-энда — заезды Формулы-1. В первой свободной практике лучший результат показал Ландо Норрис из McLaren, а во второй сессии на вершину протокола поднялся Льюис Хэмилтон за рулем Ferrari.

Гоночный уик-энд в Баку продолжится, а победитель Гран-при станет известен 21 сентября.