Первую прививку от COVID-19 в Испании сделали 96-летней женщине

Арасели Росарио Идальго Санчес родилась в 1924 году и живет в доме престарелых «Ольмос» в Гвадалахаре (Кастилия-ла-Манча) с 2013 года. У Арасели есть дочь, сын, четыре внука и правнук.

«Очень хорошо, спасибо», — сказала она после того, как ей ввели вакцину. «Посмотрим, добьемся ли мы того, чтобы вирус ушел», — добавила она.