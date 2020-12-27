Первую прививку от COVID-19 в Испании сделали 96-летней женщине

В Испании в воскресенье началась вакцинация от коронавируса COVID-19: первые дозы вакцины Pfizer получили 96-летняя постоялица дома престарелых и санитарка этого учреждения. Вакцинацию транслировало в прямом эфире государственное телевидение TVE.
Арасели Росарио Идальго Санчес родилась в 1924 году и живет в доме престарелых «Ольмос» в Гвадалахаре (Кастилия-ла-Манча) с 2013 года. У Арасели есть дочь, сын, четыре внука и правнук.
«Очень хорошо, спасибо», — сказала она после того, как ей ввели вакцину. «Посмотрим, добьемся ли мы того, чтобы вирус ушел», — добавила она.
| 2020-12-27T16:07:33+04:00 27 декабря 2020, 17:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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