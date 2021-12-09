Первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3», посвященное вопросам «обеспечения мира и стабильности» на Южном Кавказе, пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел и состоится 10 декабря в Москве. Об этом сообщило в четверг журналистам Министерство иностранных дел Турции.

«Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате «3+3», предложенное нашим Президентом [Турции Тайипом Эрдоганом] и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве, — сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве. — На встрече, в которой примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, России, Армении и Ирана, Турцию будет представлять наша делегация во главе с заместителем министра иностранных дел — послом Седатом Оналом».(ТАСС)