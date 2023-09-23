23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Тойво Клаар позитивно оценил обращение главы государства к азербайджанскому народу от 20 сентября, высказанные им мысли о реинтеграции армянского населения Карабаха и проведенную в Евлахе встречу с представителями армянских жителей Карабахского региона.

Глава государства, в свою очередь, коснулся высказанных в обращении к азербайджанскому народу от 20 сентября мыслей, связанных с реинтеграцией армянского населения Карабаха, отметил, что все их права – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные, избирательные и другие будут обеспечены.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что создана рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева, основные функции которой заключаются в решении социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, что на проведенной в Евлахе встрече были представлены планы Азербайджана по вопросам реинтеграции.

Глава государства также подчеркнул, что на местах уже начался процесс изъятия оружия и боеприпасов, выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

На встрече также была представлена информация о реализуемых нашим государством гуманитарных проектах, отмечено, что Азербайджан позитивно ответил на запросы Международного комитета Красного Креста, и поддержал их.