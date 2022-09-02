Пожалуй, есть повод для осторожного оптимизма. Последние дни из Украины поступают сообщения о начавшемся контрнаступлении национальной армии на южном направлении. Есть информация, что бои идут уже за сам город Херсон, что с поля боя отступают даже российские десантники. И что российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.

Можно ли считать, что на театре военных действий наступил тот самый перелом, о котором давно говорили военные аналитики? Причем, они всегда прогнозировали, что произойдет он именно в августе. Август только закончился. Какова сейчас реальная боевая обстановка на юге Украины? Действительно ли есть основания считать, что там возможен прорыв и освобождение всех земель, вплоть до Крыма? А может и самого Крыма.

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Николай Назаров, доктор политических наук, директор Центра исследований региональной безопасности (Сумы):

— Я согласен с утверждением, что перелом в войне произошел. Наиболее полно этот перелом можно наблюдать в смысловой сфере: россияне из логики нападения перешли в логику обороны. Вы можете это наблюдать в информационной сфере: если до августа в российском инфополе преимущественно циркулировала информация об успешных атаках, то сегодня мы читаем об успешном отражении атак украинской армии. Вот это и есть перелом.

Если говорить о военных действиях и конкретно о контрнаступлении на юге Украины, то можно утверждать следующее: 1) украинская армия безальтернативно будет возвращать Херсон и все остальные украинские территории (включая Крым); 2) временных рамок этого мы знать не можем, следовательно, давать оценку успешности операции не имеет смысла, оценивать успешность действий может только Генеральный Штаб ВСУ и Верховный Главнокомандующий; 3) информационно-психологические операции имеют огромное значение в современных конфликтах, следовательно, то что происходит на самом деле и то, что транслируется в информационном поле – может существовать в разных плоскостях.

Генеральный штаб ВСУ не детализирует успехи операции на юге Украины и призывает ждать официальной информации. К сожалению, мы встречаем много неподтвержденной информации с обеих сторон, цель которой – психологическое воздействие как на противника, так и на своих сторонников. В действительности, ВСУ на сегодня не имеет необходимого преимущества в силах и средствах, чтобы осуществить мощные прорывы обороны противника. Поэтому скорее всего осуществляется сбалансированная стратегия: наносить удары по командным центрам, складам противника, сосредоточению техники и личного состава, таким образом воздействуя и на моральное состояние противника. В это время планируются поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, дополнительных высокоточных ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS, дополнительной партии противорадиолокационных ракет HARM, тактических беспилотных комплексов, систем артиллерийской разведки и т.д.

Также важно отметить, что 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии пройдет очередная встреча контактной группы под руководством министра обороны США Ллойда Остина. На встрече скорее всего обсудят пути ускорения передачи Украине необходимой военной техники, в том числе в рамках ленд-лиза.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Сейчас мы не можем полностью оценить масштабы самого наступления, все происходит в режиме секретности OPSEC, требующем скрывать детали операций. Однако первая реакция российских инфоресурсов довольно показательна, факт наступления действительно подтверждается обеими сторонами.

Нам рано говорить о конечной достижимой цели этого этапа наступления — это, все же, зависит не только от наступающих частей, но и от войск РФ и их мотивации и подготовки к обороне. Прорыв линии фронта, о котором заявили представители оперативного командования «Юг» ВСУ — это как минимум шанс на комплексное изменение ситуации на херсонском направлении. В целом это также укладывается в ранее сказанное главой военной разведки Украины Кириллом Будановым о том, что начало перелома в войне будет положено в августе.

Говорить о военной операции по освобождению Крыма пока рано. Она возможна только после успехов по возвращению контроля над Херсонской областью, но это будет уже следующая операция со своей отличающейся спецификой и другой географией. Однако Киев показательно демонстрирует готовность к военному сценарию и в Крыму в перспективе, что имеет долгосрочные последствия.

Наступление не будет быстрым, в силу объективной ситуации на фронте. Однако, как мы видели из предыдущих боевых операций в этой войне, стойкость частей ВС РФ в обороне часто неожиданно заканчивается там, где их командование этого не ожидало.

Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента»:

— Пока рано говорить о кардинальном изменении боевой обстановки на юге Украины. Есть тактическая активизация Вооруженных сил Украины на этом направлении, но еще нет оснований говорить о большом контрнаступлении. Для такого контрнаступления пока недостаточно военных ресурсов.

Но уже очевидно, что военная ситуация на юге Украины постепенно меняется в пользу Украины. Цель освобождения всех оккупированных территорий Украины (в том числе и Крыма) от российских захватчиков не только остается актуальной, но она все более переходит в практическую плоскость. Но эта задача будет решаться не одномоментно, а поэтапно, по мере накопления Украиной военных ресурсов, необходимых для контрнаступления.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— К сожалению, до перелома еще далеко. Преимущество российских войск, в первую очередь в артиллерии, к сожалению, еще достаточно велико. Пока можно говорить о переходе в фазу позиционных боев, которая может продлиться достаточно долго. Но то, что эта фаза закончится переломом в украинскую сторону, я не сомневаюсь. И тогда можно будет говорить об освобождении всей территории Украины. Включая, конечно, Крым.