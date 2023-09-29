Еврокомиссия рекомендует начать процесс присоединения Украины к Евросоюзу в следующем месяце, рассказали Bloomberg знакомые с вопросом источники.

По их словам, отказ от этого был бы политически несостоятельным для комиссии ввиду трудностей, с которыми сталкивается Украина в ходе войны.

После вынесения официальной рекомендации лидерам ЕС придется ее одобрить на встрече глав государств в декабре. Хотя, как отмечают источники, позицию некоторых стран, включая Венгрию, еще предстоит выяснить.

Когда документ будет одобрен, Украина приступит к длительной процедуре реформ, которые будут включать и борьбу с коррупцией, подчеркивают собеседники агентства.

В целом подготовка к вступлению в ЕС потребует провести реформы более чем в 30 областях, включая верховенство права, экономику и защиту национальных меньшинств. Как подчеркнул один из собеседников, задача ЕС показать Киеву, что для вступления в блок у него не будет «коротких путей».

Начало переговоров о присоединении к блоку укрепит позиции президента Владимира Зеленского, который, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, ощущает снижение поддержки со стороны США.

Для ЕС вступление Украины станет испытанием блока на способность принимать новых членов и адаптировать механизм принятия решений, отмечает Bloomberg.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС готовиться к расширению до более чем 30 стран. По ее словам, это соответствует «стратегическим интересам Европы».

«Будущее Украины — в нашем союзе. В мире, где некоторые пытаются давить страны по одной, мы не можем бросить наших друзей-европейцев», — объяснила фон дер Ляйен необходимость принятия Украины в ЕС.

Чтобы обеспечить работу более крупного блока, ЕК начнет анализ и пересмотр основных политик, определяющих его функционирование, отметила фон дер Ляйен, обращаясь с ежегодным посланием к Европейскому парламенту.

Украина получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

Итак, речь идет о начале процесса ее присоединения уже через месяц. Насколько прорывной можно считать эту новость? Какие плюсы несет это воюющей Украине? Насколько высока вероятность, что ее примут туда в воюющем состоянии?

На эти вопросы # ответили известные зарубежные эксперты.

Украинский эксперт по вопросам безопасности и обороны Олег Стариков начал комментарий с того, что в своей Конституции Украина определила вступление в Европейский Союз и евро-атлантическую интеграцию как основополагающие геополитические векторы ее развития на десятки лет.

«Мы и ранее знали, что будет не просто, а после широкомасштабного вторжения и почти двух лет ведения активных боевых действий, понимание важности и своевременности реформ выкристаллизовалось куда ярче.

Ни одна из стран Евросоюза еще не проходила путь реформ в тех условиях, в которых живет и дает отпор врагу украинское государство. В середине 2022 года для нашей страны произошел важнейший перелом в сознании граждан – война показала истинное лицо наших соседей по европейскому континенту, кто нам друг, кто союзник, а кто нет.

Исходя из реалий, а также утвержденной в Брюсселе (Бельгия) 23 июня 2022 года дорожной карты кандидата в члены ЕС, президент, правительство и Верховная Рада Украины нарабатывают законопроекты, которые направлены на выполнение взятых перед ЕС обязательств.

Никто до нас не проводил реформы в режиме «сегодня на сегодня» в то время, когда в стране действует военное положение и идет война. Сейчас Украина стала примером концентрации намерений, сил и действий по реализации одновременно десятков реформ в оборонной, политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах. И, несмотря на все трудности, войну, падение экономики, социальные проблемы, которые привнесло с собой вторжение на территорию Украины войск Российской Федерации, внутренне сопротивление незначительной прослойки управленцев, желающих и далее паразитировать на госбюджете, показывает, что Украина делает значительные шаги на пути в Европу», — рассказал эксперт.

По его словам, в Верховной Раде буквально за сентябрь с.г. проголосован ряд законопроектов, которые приближают Украину к статусу члена Евросоюза. Так, был принят и подписан уже президентом Украины Владимиром Зеленским Закон об обязательном и публичном декларировании чиновниками своих доходов и расходов, на котором настаивали еврокомиссары. «По факту мы вернули прозрачность власти, показали, что готовы и далее бороться с коррупцией. Да, такой закон действовал до февраля 2022 года, но в условиях введенного военного положения доступ к Реестру деклараций был закрыт. Сейчас это ограничение снято, а с системной коррупцией Украина борется даже в тяжелейших условиях: пример тому – дело олигарха Игоря Коломойского.

Кроме того, Рада приняла за основу доработанную версию законопроекта №9269 о финансовом мониторинге политически значимых персон — PEP (рolitically exposed persons), вернув положение «once pep-forever pep», идет работа по созданию реестра политически значимых персон. И это еще один шаг Украины на пути борьбы с коррупцией на самом высоком уровне.

На прошлой неделе в рамках дорожной карты был принят и законопроект №9610 о национальных меньшинствах. Мы брали на себя обязательство принять его до конца сентября, сейчас он уже направлен на подпись Владимиру Зеленскому. Эти и еще ряд законодательных инициатив, которые были осуществлены украинским государством в рамках сотрудничества с ЕС, и лягут в основу переговорного процесса с Еврокомиссией о дальнейшем сближении Украины и ЕС. Мы отдаем себе отчет в той титанической работе и сложности пути, который надо пройти, дабы согласовать и гармонизировать законодательную базу Украины и Европейского Союза», — отметил Стариков.

По его словам, в списке «домашнего задания» еще почти две тысячи актов законодательства ЕС, которые Украина обязана имплементировать в правовом поле. «Мы знаем, что с каждой из 27 стран ЕС мы будем отдельно проводить переговоры и заключать рамочные меморандумы о согласии нашего присоединения к ЕС. Мы отдаем себе отчет, что процесс этот сложный и длительный, тем более в условиях непрекращающихся боевых действий и ослабления экономической мощи государства. Мы делаем значительные прорывы на пути к полноценному членству в ЕС, не замечать которые и игнорировать в дальнейшем не смогут наши недоброжелатели.

Но дорогу осилит идущий, Украина не свернет уже с пути геополитического выбора своего развития, цивилизационного выбора. Быть государством с развитой экономикой, высокими социальными стандартами, эффективной правовой и судебной системой, мощной оборонной сферой – и есть наша цель», — подчеркнул эксперт.

Как считает глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев) Ярослав Божко, в целом вступление в ЕС это вопрос, зависящий от двух факторов: во-первых, политического желания руководства стран ЕС принять Украину, во-вторых — огромная и кропотливая работа по стандартизации законодательства и экономических отношений в соответствии с нормами ЕС.

«В целом для Украины наиболее важны сигналы по готовности ЕС нас принять именно с политической точки зрения, и такой шаг со стороны ЕС выглядит значительной стимуляцией.

Говорить о сроках пока гиперсложно, но главное — формирование политического консенсуса в ЕС о возможности быстрого решения после принятия Украиной всех нужных стандартов.

Для Украины это в какой-то мере гарантия долгосрочного и качественного процесса по финансированию процессов восстановления экономики и инфраструктуры после окончания войны. Фактически, некий конкретный пример, где украинцы смогут надеяться на счастливое будущее», — заключил Божко.