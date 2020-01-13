Пеп Гвардиола: «Лучший – Месси. Он 9-й, 10-й, 11-й, 6-й и 4-й номер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, считает ли он Серхио Агуэро лучшим форвардом в своей карьере.

– Лучший – Месси.

– Ок, может быть, Агуэро – лучшая «девятка»?

– Месси – это и «девятка», и «десятка», и 11-й номер, и 6-й, и 4-й, – заявил Гвардиола.

Также испанский специалист похвалил Агуэро после его хет-трика.

«Он легенда. Тьерри Анри – один из самых фантастических игроков в истории этой лиги, и он будет гордиться тем, что Серхио побил его рекорд (Агуэро забил 177-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром-легионером лиги, обогнав Анри). Анри был легендой, Агуэро – тоже легенда, мы гордимся им.

Агуэро – невероятный человек. Нельзя достичь подобного, не будучи парнем, любящим футбол», – сказал Гвардиола. (sports.ru)