Пентагон заявил о превосходстве США в ядерной сфере

США имеют превосходство над своими противниками в ядерной сфере и намерены сохранять это лидерство. С таким заявлением выступил министр обороны страны Марк Эспер во время встречи с личным составом, гражданскими сотрудниками Пентагона и их семьями. Его слова передает ТАСС.

«Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство», — сказал глава Пентагона. Он отметил, что США постоянно модернизируют свое вооружение, систему командования, связи и управления в ядерной сфере.

По словам Эспера, все действия Пентагона в этой области направлены лишь на сдерживание потенциальных вооруженных конфликтов. «А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу», — подытожил министр.

В то же время Вашингтон не торопится продлевать договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, решение о выходе из договора в США уже принято, о чем свидетельствует настойчивость Белого дома в попытках подключить к соглашению Китай.