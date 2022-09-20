Пентагон заключил контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 600 для Украины на сумму $2,2 млн. Об этом сказано в опубликованной Минобороны США отчетности «Действия по контрактам для Украины».

Согласно документу, подрядчиком будет являться частное предприятие AeroVironment, которое занимается производством барражирующих боеприпасов. Контракт был подписан 15 сентября.

Ранее Соединенные Штаты поставили Киеву свыше 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade-300, которые способны летать на 10 км в течение 10 минут. Аппарат весит всего 2,7 кг и за счет малого размера очень сложен в обнаружении системами ПВО.