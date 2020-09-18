Пентагон сравнил угрозу от кибератак с оружием массового поражения

Замглавы комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен сравнил масштабные кибератаки на государство с применением оружия массового поражения, сообщает ТАСС.
«Кибератака, оказывающая значительное воздействие на нашу страну или значительно затрагивающая мир, может быть определена как применение оружия массового поражения», — заявил генерал.
По его словам, последствия кибератак на США могут быть катастрофическими.
Он также призвал американские власти найти эффективный способ защиты от такой агрессии.