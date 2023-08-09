Пентагон имеет еще около 6 миллиардов долларов для предоставления Украине военной помощи. Такое заявление сделала представительница оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«Что касается PDA (Presidential Drawdown Authority – программа «президентского изъятия» средств из американских запасов), у нас не закончились деньги. У нас еще есть деньги, которые мы обнаружили после пересчета, сделанного ранее в этом году. Вы знаете, что у нас есть около 6 миллиардов долларов – эти средства все еще доступны для использования в PDA», – заявила она во время брифинга.

Сингх подчеркнула, что это немаленькая сумма, поэтому в Пентагоне убеждены, что смогут предоставлять Украине то, в чем она нуждается для ведения боевых действий.