Пентагон рассматривает различные сценарии в Афганистане после вывода войск США

Соединенные Штаты продолжат поддержку переговоров между афганскими властями и «Талибаном», рассматривают различные варианты ситуации в стране после вывода американских войск. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, выступая в ходе конференции, организованной Институтом Маккейна.

«Ситуация сложная. <…> Касательно того, что будет после [вывода войск], то есть различные варианты, — сказал он. — Некоторые их них плохие, другие нет. Мы вынуждены ждать и отслеживать развитие ситуации».

«Худший сценарий — это возможный коллапс правительства, вооруженных сил, гражданская война, гуманитарная катастрофа, что может сопровождаться возвращением «Аль-Каиды», — отметил Милли. — С другой стороны, у Афганистана есть армия, 350 тыс. военных, полицейских и сил безопасности».

США, подчеркнул генерал, «намерены продолжить поддержку дипломатических усилий переговоров между боевиками и властями». «Это будет наилучший путь для афганских граждан и для региона», — сказал он.(ТАСС)